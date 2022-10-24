中職首輪季後賽將從29日開打，中信兄弟先握有1勝優勢，味全龍必須要搶3勝才能晉級「台灣大賽」，總教練葉君璋認為，前2場比賽一定要搶勝，在這樣的賽制下要如何使用投手成為勝負關鍵。

龍隊前役逼和樂天桃猿後，也送兄弟登上下半季王位，但也讓兄弟在5戰3勝制的系列賽先握有1勝優勢。對於季後賽28人名單，葉君璋認為可能投、野手各半，會利用例行賽最後2場比賽觀察可用之兵。

今天龍隊拉上陳品捷、林辰勳、廖任磊及劉家愷，陳品捷先前挨觸身球導致肋骨骨裂，經過休養後在今天重回一軍並排進先發打線。葉總表示，近期拉上來的球員教練團都會做觀察，希望能夠從中找出狀況好的球員，帶進季後賽，「很簡單，看誰狀況好就帶誰。」

先前葉君璋曾表示，廖任磊控球不太理想、各方面都需要加強，季後賽名單先不會考慮他，但現在卻出現變化，葉總說：「趙璟榮身體有狀況，要打（季後賽）機會幾乎沒有，為了他的未來著想，第一輪要帶進去機會不大，也因此廖任磊就會是個人選，但還是要看他狀況。」

至於「龍王」王維中的定位，葉君璋表示，先發、後援都是有可能的情況，若是先發，應該不會是在前兩場，目前教練團都還在討論中；日前受傷的劉基鴻目前身體狀況好轉，但今天仍會先讓他休兵，葉總說：「影響不大，再讓他消一點，季後賽我覺得應該沒問題。」