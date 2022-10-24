九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰更是萬眾矚目，其中新竹市的選情更是因為前新竹市長林智堅的論文風波受到影響。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳昨（23）日就在臉書上表示，林智堅近日輔選喊出「疼惜林智堅，支持沈慧虹」口號意在鞏固基本盤，但也可能是把「雙面刃」，引發討論。

林智堅21日時在臉書上喊出「疼惜林智堅，支持沈慧虹」的口號，更直言過去這段時間，因為選舉的關係，對手鋪天蓋地的抹黑、攻擊，攻擊他、攻擊沈慧虹，攻擊過去戰戰兢兢為建設新竹努力、打拼的新竹隊夥伴。甚至更強調「選舉就是要選賢與能」過去7年多，他和沈慧虹、柯建銘及新竹隊的夥伴，把一天、當作兩天、三天在打拼的幸福政績，這是無法抹煞。

而鈕則勳在臉書上表示「新竹市長選戰關鍵在中間選民意向」，他認為林智堅近日輔選喊出「疼惜林智堅，支持沈慧虹」口號意在鞏固基本盤，但也可能是把「雙面刃」，除了可能喚起年輕選民對他論文門事件的相對剝奪感外，要進取中間選民勢必力有未逮。鈕則勳更指出「特別是沈慧虹給民眾的認知只有『林智堅人馬』，而無自己清晰的區隔性優勢的話，勝率就愈低了！」鈕則勳最後表示「畢竟在單一選區的局賽中，候選人形象定位清晰，能區隔其他候選人，而且能呼應選民需求的話，就贏一半了！」