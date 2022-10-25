屏鵝公路因種樹百里2.0計畫導致塞車遭地方民眾罵翻， 3個月以來公路總局以將近2倍工班人數加緊趕工，目前地下化管道挖掘進度已完成90％，昨（24）日起接續台1線453K＋110~456K＋760北上（中心崙~和平村）路段路面刨鋪。

「纜線下地、天際淨空、路面翻新，屏鵝公路纜線地下化逐路段路面刨鋪」

公路總局第三區養護工程處與台電公司、中華電信等單位跨域合作辦理「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」，其中第三標位於台1線水底寮至楓港（436K＋470~461K）路段，目前地下化管道挖掘進度已完成90％，正由台電公司及中華電信等單位逐路段布放纜線、拔除電桿、孔蓋下地等；另警察局交通隊也配合將沿線各路口所有號誌架空電纜線一併下地。公路總局三工處在每個路段的纜線及孔蓋下地作業完成後，立即進場全斷面路面刨鋪。

公路總局表示，目前位於台1線459K＋700~460K＋858南北向楓港陸橋~楓港橋路段路面於上周四（20日）已刨鋪完成，原有地面路側電桿也正持續移除中，預期天際線將更加淨空清爽，道路也已恢復到施工前的平整樣貌。

公路總局表示，為了能儘早完成纜線地下化，減少施工影響，施工單位動員了接近2倍的管道施工工班數全力趕工，施工除了對民眾造成不便，臨路施工對現場工作人員也有危險性，壓力可謂不小。不過在承包商、台電公司、中華電信、警察局交通隊等單位通力合作、3個月積極趕工，目前已逐路段刨鋪。