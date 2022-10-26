新竹市前市長林智堅2008年中華大學碩士論文涉及侵害竹科管理局的智慧財產權，但竹科管理局至今未發文給他要求釐清，跟農委會對桃園市長參選人張善政及資策會對新竹市長參選人高虹安的態度明顯不同。國民黨立委萬美玲及林奕華今天痛批，民進黨政府雙標，不是他們的人，就遭到不同方式的對待。

林智堅2008年中華大學碩論遭指與系上教授同年的竹科標案內容高度重複，但林智堅表示自己才是原創，且5月就完成初稿。林智堅稱自己是共同參與者，但根據竹科與中華大學當時簽訂的合約，沒有竹科同意書，即便是共同參與者，也不能使用委託研究案的相關資料。

林智堅案子7月5日爆發至今，竹科管理局都還未發文要他說明，反倒是張善政任職宏碁期間，主持行政院農業委員會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，及高虹安涉及不當使用資策會論文涉及侵害著作權一事，農委會及資策會均對他們直接採取行動，甚至要對他們提告侵權。

國科會主委吳政忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，萬美玲質詢指出，竹科管理局9月29日發文中華大學，要求釐清委託案的智慧財產權的問題，但卻未發文給林智堅，這是為什麼？而且竹科管理局給中華大學的文中，並未明確要求他們何時回覆，是要一直拖下去嗎？

竹科管理局長王永壯回應，這項委託案的合約對象是中華大學、不是林智堅，因此竹科管理局發文要求中華大學釐清。他也承諾，將要求中華大學從今天起15天內回應。

關於林智堅的中華大學論文涉及侵害竹科管理局智慧財產權，萬美玲問吳政忠，是否收到高層指示怎麼處理？吳政忠回答，沒有收到高層指示，但他要求竹科管理局積極釐清。

萬美玲表示，比較竹科管理局對林智堅及農委會對張善政、資策會對於高虹安，民進黨政府明顯是雙標，因為張善政和高虹安不是民進黨自己人，就遭到特別對待。

吳政忠說「積極釐清」林智堅涉及侵犯竹科管理局智慧財產權，國民黨立委林奕華說，「我真的聽不下去」，這個案子從7月15日發生至今，竹科管理局處理的進度緩慢，而因為林智堅是民進黨的人，就不追究他的責任。