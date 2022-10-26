新竹市前市長林智堅21日在臉書喊出「疼惜林智堅，支持沈慧虹」的口號，更直言因為選舉的關係，對手鋪天蓋地的抹黑、攻擊他、攻擊民進黨新竹市長候選人沈慧虹。YouTuber「桃園孫先生」針對「林智堅在臉書喊出『疼惜林智堅，票投沈慧虹』，請問您怎麼看？」舉行網路民調，高達91%的網友認為會減少沈慧虹的選票，僅有5%網友認為會增加沈慧虹的選票。

YouTuber「桃園孫先生」26日舉行「林智堅在臉書喊出『疼惜林智堅，票投沈慧虹』，請問您怎麼看？」 網路民調，截至26日晚上10點，共有5321人投票。91%的網友認為會減少沈慧虹的選票，僅有5%網友認為會增加沈慧虹的選票。另外，1%選擇「其他」，2%的網友則表示沒意見。

網友紛紛表示，「把別人一起拖下水是最好的決定」、「光是前一句就令我忍不住哈哈大笑了」、「是要疼惜林智堅什麼東西呀？是要疼惜林智堅抄論文抄得很辛苦？還是要疼惜他花12億整修的新竹棒球場才使用兩天就停用了呀？」、「這是喊給深綠鐵粉聽的」、「論文、球場問題一大堆，還疼惜嘞，當市民傻瓜啊！」、「沒交代棒球場12億元怎麼處理，新竹人支持不下去的」。