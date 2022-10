歌手曹格與妻子吳速玲結婚14年,近日婚變消息頻傳,先是曹格連續幾天於社群平台上發文,而貼文語氣低落,甚至還飆粗口,讓粉絲非常擔心,妻子吳速玲也在昨(29)日發聲回應了,而稍早曹格又再度發文。

曹格這個月經常於臉書發文,先是在26日發文寫下「我老婆愛這個人!夠厲害了吧!」並留言「我變壞了」、「我變很壞了」,隔天,27日凌晨又連續發了幾篇文「我在台北。她呢?」、「我的狗愛這個女人!!!這樣會有新聞嗎?」、「Ok…寫什麼好呢」等,精神狀態令粉絲憂心,而妻子吳素玲也在昨(29)日回應「我不出聲不代表我默認這一切,這多年來我承受的已經超過我的負荷」,兩人關係似乎降到冰點。

昨(29)日晚間曹格於IG發文,先是寫下問句,「So I care?(所以我在乎?)」之後再發文:「好看嗎?喜歡看別人的痛苦嗎?」然而,今(30)日清晨更感性寫下:「abandoned. The hardest ones to live are the ones who needs love the most. (被拋棄了。生活過得最艱難的人,往往是最需要愛的人。)」

曹格頻頻崩潰發文。(圖/截圖自曹格IG及臉書)

稍早,曹格再度於臉書發文,先是回應老婆昨日的貼文,隨後抒發他的心情,之後再發文寫到:「我走不是因為不愛你。是因為我太愛你。」更隨文附上與妻子吳速玲過去相擁的親吻照,更在底下「你們不是我,哪經歷我(過)嗎(?)我的命,每個人不一樣 so. Shut the fuck up」持續不斷情緒低落的發言,讓粉絲非常擔心她的狀況,更有人建議曹格暫時關閉社群平台。