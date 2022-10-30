歌手曹格與妻子吳速玲結婚14年，近日婚變消息頻傳，先是曹格連續幾天於社群平台上發文，而貼文語氣低落，甚至還飆粗口，讓粉絲非常擔心，妻子吳速玲也在昨(29)日發聲回應了，而稍早曹格又再度發文。

曹格這個月經常於臉書發文，先是在26日發文寫下「我老婆愛這個人！夠厲害了吧！」並留言「我變壞了」、「我變很壞了」，隔天，27日凌晨又連續發了幾篇文「我在台北。她呢？」、「我的狗愛這個女人！！！這樣會有新聞嗎？」、「Ok…寫什麼好呢」等，精神狀態令粉絲憂心，而妻子吳素玲也在昨(29)日回應「我不出聲不代表我默認這一切，這多年來我承受的已經超過我的負荷」，兩人關係似乎降到冰點。

昨(29)日晚間曹格於IG發文，先是寫下問句，「So I care?（所以我在乎？）」之後再發文：「好看嗎？喜歡看別人的痛苦嗎？」然而，今(30)日清晨更感性寫下：「abandoned. The hardest ones to live are the ones who needs love the most. （被拋棄了。生活過得最艱難的人，往往是最需要愛的人。）」

曹格頻頻崩潰發文。(圖/截圖自曹格IG及臉書)

稍早，曹格再度於臉書發文，先是回應老婆昨日的貼文，隨後抒發他的心情，之後再發文寫到：「我走不是因為不愛你。是因為我太愛你。」更隨文附上與妻子吳速玲過去相擁的親吻照，更在底下「你們不是我，哪經歷我（過）嗎（？）我的命，每個人不一樣 so. Shut the fuck up」持續不斷情緒低落的發言，讓粉絲非常擔心她的狀況，更有人建議曹格暫時關閉社群平台。