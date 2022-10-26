71歲大陸名導張紀中曾執導《笑傲江湖》、《射鵰英雄傳》等金庸劇，2年前他認了梅開二度，和小他31歲的妻子杜星霖結婚，並生下一子一女，集滿好字，近日網上卻瘋傳張紀中的兩套房產疑被妻子暗中轉移，兩人撕破臉正在鬧離婚，對此，張紀中稍早回應網友：「謠言止於智者」。

張紀中過去與樊馨蔓有過一段14年婚姻，但婚姻後期兩人互告家暴，最後離婚收場，之後網上就瘋傳張紀中與助理杜星霖秘婚，2020年張紀中受訪，承認早在2017年兩人已經領證結婚，並澄清杜星霖並非他助理，是他離婚後另交的女友。至於兩人全家福照除了張紀中和杜星霖所生的一子一女外，常見到一位五官深邃的混血小男孩，對此，張紀中曾親自回應孩子是「夫人的」，意指孩子是杜星霖過去和外國人交往所生的孩子。

網上傳出張紀中2套房產被杜星霖秘密轉移。（圖／翻攝自趙格羽微博）

張紀中高調宣佈再婚後，兩人婚姻頻被唱衰，去年網上傳出他帶兩個小孩去做親子鑑定，竟發現孩子不是他的，讓他氣得當場昏倒，對此，張紀中發聲明澄清全是無中生有的抹黑造謠，將以以法律手段嚴懲亂放話的網友，並不忘呼籲網友與其追八卦，可以多追蹤夫妻倆經營的影音平台，而他和杜星霖近年因疫情影響，夫唱婦隨做起了直播帶貨生意，賺了不少。

張紀中否認謠言。（圖／翻攝自娛聞蜀黍微博）

最近有人在抖音上傳影片，爆料張紀中本來要去看自己在杭州的房產，意外發現房產被秘密轉移到妻子名下，還被賣出換現金，張紀中正準備起訴太太要求離婚，對此，張紀中四兩撥千金淡定回應網友，強調：「謠言止於智者」、「不造謠、不傳謠」，暗示婚姻沒問題，全是網友在惡意唱衰攻擊。