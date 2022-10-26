主打為歡聚而生的金色三麥，順應萬聖節特別於29日在台北美麗華店、台中市政店舉辦「金聲尖叫萬聖派對」。邀請當紅嘻哈歌手婁峻碩御用DJ，以及YouTube點閱破千萬的台灣人氣舞團等多組話題新星現場助陣，並祭出精釀啤酒無限暢飲，誓言打造最嗨的萬聖節變裝趴。

「金聲尖叫萬聖派對」邀請到當紅嘻哈歌手婁峻碩御用DJ ILLPA、YouTube點閱破千萬一路紅到韓國的台灣人氣舞團ENERTEEN、流浪盒子樂團主唱Peter、新生代街舞大賽金牌舞團94D crew，用小巨蛋規格的華麗演出點燃金色三麥美麗華店的歌劇院舞台；台中市政店場次更有實力派駐唱歌手Timmy及饒舌口技冠軍WUJI現場同台，以潮流、嘻哈的音樂氛圍同歡萬聖節。

該派對也提供精釀啤酒無限暢飲，活動現場也將舉行「鬼王鬼后選拔」，裝扮出最恐怖、吸晴的萬聖節造型參與舞會，將有機會獲選今年金聲尖叫萬聖「鬼王、鬼后」封號，另特別新增人氣鬼獎項，最受現場青睞的得獎人除了可拿現金禮物卡外，還可得金色三麥冠軍好禮，獎項總計1.4萬。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！