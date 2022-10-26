婚姻幸福長久要靠雙方努力經營，臉書社團「媽媽經」貼文分享研究，引述妻子擁有較大話語權，婚姻較幸福，貼文卻釣出因家暴離婚的YouTuber「台南Josh」留言一個「哈」字，諷刺意味十足讓5千名網友笑翻。

YouTuber「台南Josh」今年1月自爆遭妻子Amber毆打攻擊，並到醫院驗傷，Amber隨後發出道歉聲明，坦承有情緒管控問題，之後Josh對Amber提出傷害及毀損告訴，並申請保護令，雙方經調解後於今年6月登記離婚。

台南Josh一字留言，引起許多網友熱議，「這研究的人臉很腫」、「話與拳^U^」、「直接推翻XD」、「這一定是英國研究，跟josh窗簾一樣破」、「這份研究沒採用到Josh的樣本」、「他是說較大，你那個是過大」、「看到Josh來留言，就知道這個研究徹底失敗」。

另外也有網友延伸討論，「女人堅持自己賺錢就會有話語權。彼此自然就會尊重了」、「小貓時聽老公的，老虎時聽老婆的」、「娶一個人不會說話的男人，婚姻美滿」、「少看這種製造對立粉專對婚姻比較有幫助」、「婚姻幸福就是少讓老婆看一些沒用的貼文」。

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