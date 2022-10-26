人氣YouTube頻道「Pan Piano」由女鋼琴老師小P經營，她除了是鋼琴家外，時常分享Cosplay動漫人物彈琴的影片，不露面但展現火辣身材成為她的特色，擁有超過300萬粉絲；小P最近Cosplay「靜香」彈琴，最後全身只剩下一條浴巾，火辣畫面讓粉絲口水流不停。

小P在YouTube頻道上最新影片以Cosplay哆啦A夢的靜香，彈奏主題曲之一〈Anywhere Door〉（任意們），穿著粉色白領的長袖POLO衫，搭配一件藍色百摺裙，宛如靜香在彈奏的感覺；雖然全身包緊緊，但合身剪裁也讓小P傲人上圍全現形，有網友笑說「這點最不像，小學生哪有這樣」。

小P扮靜香彈琴，雖然包緊緊但好身材全現形。（圖／摘自Pan Piano YouTube）

驚喜的是，加碼版本是大雄闖入，結果正在彈琴的「靜香」，身上衣物都不見，只剩下一條浴巾，小P更還原卡通裡的劇情，圍著浴巾做出慌張逃跑的動作，讓粉絲和哆啦A夢動漫迷都看得津津樂道。

網友覺得小P這次的Cosplay很有意思，能聽到她精湛的琴技，還能看到她火辣養眼的身材曲線，還有劇情設計，讓人想一看再看，「圍著浴巾慌亂的樣子太可愛了吧」、「喜歡這次的影片」、「小P越來越棒，身材也還是這麼棒」。