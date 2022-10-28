美國品牌Ralph Lauren最頂級的服裝系列紫標系列（Purple Label），以及去年首度快閃來台的Double RL系列，近期再度快閃登台並將陸續於台北101、台南新光西門、高雄漢神巨蛋分別舉辦2022秋冬新品鑑賞會，品牌也特別於鑑賞會期間重新調整商品，於店內展示部分Ralph Lauren秋冬系列以及兩支線單品。

即日起至11月6日，Ralph Lauren2022秋冬新品鑑賞會於101 Polo Ralph Lauren旗艦店舉行。（Ralph Lauren提供）

Ralph Lauren 針織洋裝，7萬7800元。（Ralph Lauren提供）

Ralph Lauren紫標秋季系列。（Ralph Lauren提供）

2022秋冬系列女裝部分以黑白色調為主，融入千鳥格紋、巴拉西厄織法等手法，將服裝線條的現代感、線條感發揮得淋漓盡致，品牌最具代表性的Polo Bear也特別換上新裝，甚至還配戴耳環來演繹此次秋冬系列的優雅摩登。2022秋季的紫標男裝系列，則取材自Ralph Lauren最喜歡的古董車的Jaguar XKD為靈感，加入其對於馬術文化的喜愛，在服裝單品上也運用古董車的黑白色系、馬術元素於其中。

Double RL直筒丹寧褲，1萬880元。（Ralph Lauren提供）

Double RL系列今年秋季，以牛仔貿易站為靈感，以3、40年代的西部乾貨商店為主題，採用皮革、格紋、牛仔布和工作服面料揉合早期西部風格的織毯圖案，打造濃厚的美式復古風情，其中該系列亮點單品「丹寧褲」，由多達五十位工匠以手工打造，並運用古老稀有的梭織機工藝製成鑲布邊丹寧褲，是復古愛好者心中最喜愛的商品之一，同時也是本季鑑賞會的一大亮點。