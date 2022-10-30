南韓首爾梨泰院29日晚上舉辦萬聖節活動，發生嚴重踩踏事件，造成至少151人死亡，受害者多為20多歲的女性。而事發當下救護人員、警察緊急到場搶救，卻被現場狂歡的大批年輕人擋住，像沒聽到一樣繼續嗨，還有人聚集在救護車前跳舞，消息轉發到台灣的PTT後，大批鄉民看傻，直呼「太扯」、「為什麼死這麼多人還可以繼續嗨？」

29日晚上韓國梨泰院發生踩踏事件死傷慘重，有警察在人群中大聲喊「請幫忙，人們快死了，請大家退後」，揮手指示人群往後退，要進去救人，但年輕人都沒有在聽。(翻攝自YouTube)

YouTube頻道「瑞士kit姐 Asia Swiss kitjie」貼出29日晚上梨泰院萬聖節的狂歡人潮，有警察在人群中大聲喊「請幫忙，人們快死了，請大家退後」，揮手指示人群往後，但年輕人都沒有在聽，對警察的話毫不在乎繼續嘻笑，音樂還越放越大聲，渾然不知大禍臨頭。

救急車が集まってる前で Sex on the beach を合唱#梨泰院pic.twitter.com/GvCvKETLH6 — Yasushi Takatsuki 高月靖 (@takatsuki_y) October 29, 2022

此外，PTT上還有網友發文，梨泰院踩踏事件發生時，大批救護車停在路邊，但年輕人卻在救護車前跳舞唱著「Sex on the beach」，還有一堆人堵在巷口看熱鬧，台灣網友看了直呼太扯「為什麼死這麼多人還可以繼續嗨？還一堆人在救護車前面跳舞，是只有韓國這樣嗎？」

對此網友們紛紛留言：「這也太地獄了，看到救護車都不應該會有想唱歌跳舞的態度吧....看了很不舒服」、「韓國高壓間接導致年輕人的冷漠吧」、「隔一條街應該完全不知道發生什麼事」、「韓國人想要嗨，什麼都攔不住沒在小氣」、「音樂繼續放，大家以為在演戲」。

還有人表示「台灣發生災難時好歹會封鎖現場或留一些人指揮現場路人」、「韓國救援指揮系統真的不太行，世越號那時展示過無能後 到現在指揮系統還是一樣爛」、「警察應該要把後面整條夜店街疏散，一個多小時才清完實在久的有點離譜」。