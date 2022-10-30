台北監獄同房舍的2名舍友前年5月發生其中一名舍友趁對方吃安眠藥入睡後，偷偷手伸入對方棉被撫摸下體，接著再把頭伸入棉被幫其口交，對方感覺不對勁後掀棉被查看，發現有顆頭在猥褻他，法官一審認定被告舍友積極和解、有悔悟想法，判刑1年8月，案經上訴遭駁回，仍可上訴。

判決書指出，A男與B男為臺北分監同房舍的舍友，A男在前年5月7日半夜2點多趁B男服用安眠藥後，處於熟睡而不知抗拒之狀態，先將手伸入B男棉被內撫摸其陰莖，再將頭伸入棉被內對B男口交，以此方式對B男性交得逞。

A男挨告後積極與B男於達成調解，委託家屬匯款和解金，法院認定A男犯後已誠實面對其犯行，態度尚佳，足認其確有悔悟之心，考量到A男僅國中學歷，之前以幫家裡送便當為業，經濟狀況小康，一審依犯乘機性交罪，處有期徒刑1年8月。

二審高院指出，一審已把A男坦認犯行、達成調解、支付調解款項等犯後態度及智識程度等列為量刑因子，判處1年8月，與本案所能減刑的最低刑度1年6月相較僅差距2月，並未違反罪刑相當及比例原則，因此合議庭評議後認為一審判決無誤，日前駁回上訴，仍可上訴。