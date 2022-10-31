今「南靖好棒棒」大型藝術作品揭幕， 包括嘉義縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥、議員林緗亭、詹琬蓁、何子凡等人皆出席。（呂妍庭攝)

許多人透過借位等方式與巨型冰棒拍照，期待特色大冰棒能成為行銷南靖重要地標。（呂妍庭攝)

參與創作的長輩近距離觀看自己的作品。（呂妍庭攝)

參與創作的長輩拿著印有自己作品的看板在大冰棒前合照。（呂妍庭攝)

嘉義縣文化基金會藝術下鄉「陶藝扎根」列車日前開進水上鄉南靖社區，邀在地知名陶藝師李俊蘭以百年南靖糖廠冰棒為主元素，號召靖和社區、南靖社區、三鎮社區和南靖國小師生青銀世代組成素人團隊，老少共學，一同創作4公尺高馬賽克拼貼巨型冰棒，今「南靖好棒棒」大型藝術作品揭幕，許多人透過借位等方式與巨型冰棒拍照，期待特色大冰棒能成為行銷南靖重要地標。

嘉義縣長翁章梁說，文化基金會透過藝術家下鄉與地方一起討論、共同創作出很多作品和話劇，尤其南靖是一處具有歷史發展與文化背景的村里，藝術家的介入，讓冰棒成為共同創作的話題，最後變成藝術作品，未來文化基金會還會繼續邀請藝術家下鄉，大家一起來寫故事。

李俊蘭指出，他對於藝術深耕教育一直很有動力和熱忱，為嘉義縣做陶藝基礎教育啟發是很棒的課程，尤其以南靖重要歷史建物、故事和文化作為創作題材，非常有亮點，還說這次不少作品都是以風景製作陶板，呈現上是比較困難的，但後續都有更好發展或延續性，值得將課程持續擴大。

南靖國小校長曾俊銘指出，這次爭取到基金會藝術下鄉，完整認識陶藝知識，也是小朋友前所未有的經歷，透過這樣的機會，把社區居民、老師和學生整合在一起，把藝術融入文化和生活，具有深化意義。

連參與學習的外師Angela都說，學習南靖在地歷史，一直是很棒的事，雖然製作陶板比預期還要困難，但是非常享受，而且老師很有耐心教學，這是一個很美好的過程。

基金會執行長陳尚雍說，由李俊蘭大師親自指導，學員感受更強烈，再加上大冰棒結合學員具文化特色的小作品組成巨作，非常壯觀，進一步強調，老少共學一直是基金會在做的事，希望藝術下鄉可以持續下去，讓社區找到光榮感，也趁機進一步認識自己的故鄉，把故鄉的美好介紹給更多人。

今包括翁章梁、鄉長劉敬祥、議員林緗亭、詹琬蓁、何子凡、陳尚雍及曾俊銘等人皆出席「南靖好棒棒」大型藝術作品揭幕活動。