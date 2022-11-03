雲林縣北港鎮農民自採自售高麗菜，1顆15元便宜賣婆媽搶購。（張朝欣攝）

萬物齊漲，高麗菜1顆15元引搶購！雲林縣北港鎮農民將品相較差的高麗菜運至傳統市場販售，每顆只要15元，比市價便宜約一半，吸引婆婆媽媽搶購，農民表示種植的是「初秋」品種，3日首次採收，品相好的運至果菜市場拍賣，品相差的一般會耕除作肥料，為避免浪費，全家動員自採便宜賣，貼補一些成本。

天氣轉涼，平地高麗菜進入採收期，北港鎮郭姓農民3日用小貨車載了1車高麗菜到北港新市場販售，每顆只要15元，7顆還特價100元，引發民眾搶購，不少人1次買7顆回家慢慢吃，甚至還有其他菜販買回去再轉賣賺差價，上千顆高麗菜1個上午就賣光了。

郭姓農民表示，約2個月前種植2分半地的「初秋」品種高麗菜，3日清晨4點全家動員採收，將品相好的運送至北部果菜市場拍賣，品相差的一般都是耕除，因為若要採收，人工費用不划算，且要花費相當多的時間，但為避免浪費，決定全家自採自銷。

郭姓農民說，這幾天高山高麗菜開始運下山銷售，平地高麗菜也開始採收，所以價格已比較便宜，果菜市場拍賣每公斤平均在20元左右，若在1星期前，每公斤至少要40元，入冬後大家開始吃火鍋，現在吃高麗菜正是時候。