拿下大聯盟史上最多的27座世界大賽冠軍，又地處五光十色且繁榮的紐約「大蘋果」，每位球員或多或少都懷抱著「洋基夢」，剛獲得生涯首座金手套獎的藍鳥明星一壘手小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）可不這麼想，他以死立誓：「絕對不會與洋基簽約。」

2021年賽季打出能夠角逐年度MVP的鬼神成績，卻遭表現更狂的「二刀流」好手大谷翔平奪走獎項，本季小葛瑞洛雖然各項數據沒有去年來的耀眼，但仍是藍鳥打線中不可忽視的頂尖強打，尤其在一壘防區以固若金湯的防守拿下金手套，小葛瑞洛已經逐漸進化成攻防一體的超級球星。

已經在大聯盟打出名堂的小葛瑞洛，顯然對加入洋基的話題不感興趣，甚至有些厭惡的成分在裡頭，他接受節目主持人El Dotol Nastra訪問時說道，「我喜歡在紐約打球、愛好痛宰洋基，我永遠不會和洋基簽約，即便死了也一樣。」

小葛瑞洛最快要到2025年才會成為正式球員，但他似乎已經下定決心不會加入「條紋軍」。洋基本賽季多數時候由雷佐（Anthony Rizzo）擔任主戰一壘手，不過傳出他將跳出現有合約，預計將在休賽季成為自由球員，勒瑪修（DJ LeMahieu）也可守一壘，而他在內野有多重守位且擁有4座金手套，擺在一壘似乎有些大材小用。