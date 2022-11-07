對於失業、所得分配、社會安全網等議題，前立委郭正亮認為，很多人感受到實質生活變差，也開始懷疑，抗中有保台嗎？台灣好像越來越危險！這樣執政較成功嗎？如果只是高調說社會安全網、抗中等議題，「我認為今年拿不到選票！」

前立委郭正亮在《新聞大白話》指出，失業、所得分配、社會安全網等，問題已經很久了，常常看到弱勢受害者。蔡英文2016年就講社會安全網，到現在投入多少預算？

郭正亮直言，老是報喜不報憂，譬如高科技業真的賺很多錢，出口訂單真的不錯，可是台灣服務業將近7成，內需很弱，分配不均，很多人感受到實質生活變差。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮進一步說，最近為什麼急著要放疫情（開放），就是知道真的有很多人有狀況，例如餐廳、旅行社、旅館，一定要放。可是這樣還不夠吧，為何陸港澳的民眾不能來？又卡到意識形態！

郭正亮分析，這次作用不太大，譬如抗中保台，大家沒有這麼興奮，甚至開始懷疑，抗了半天有保台嗎？台灣好像越來越危險！2016年執政到現在第6年，被經濟學人說是最危險的地方，這樣執政較成功嗎？

郭正亮質疑，讓台灣變成現在的處境，陸港澳觀光客現在也沒了，很多大家原本可以有生活空間的，現在都沒了，一下鳳梨、一下石斑，以前為何沒這問題？現在都有這問題？

郭正亮強調，這次選舉很多人會去思考，要怎面對台灣累積的問題，要提出具體解決的辦法，如果只是高調說社會安全網、抗中，「我認為今年拿不到選票！」