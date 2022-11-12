「無良公關公司」臉書專頁發文指涉國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中。陳時中11日強調，競總一點接觸都沒，差不多可以停了。前民進黨立委郭正亮表示，台北市議員徐巧芯還有個大絕招，她竟然有人在綠側翼Line群組裡面，那個群組一拉開，就知道697個有哪些人，這都可以查出來。

郭正亮11日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，陳時中希望別人忘記這件事，但他不告說不過去，無良公關說競總的人有交代，這個競總的人若不是陳時中的人，就是栽贓，要證明清白，當然要去告。若競總的人幹著烏漆嘛黑的事，還假造文件去抹黑對手，競總的人就要開除，陳時中就該咎責、開除，表示你的清白，但他所有動作都不做，卻希望這新聞就此打住。

郭正亮認為，陳時中不告，還有另外一個原因，無良公關跟他們太熟了，如果告了，萬一他們跟他同歸於盡，怎麼辦？比如抖出更多的事，抖個沒完，怎麼辦？

郭正亮指出，徐巧芯還有個大絕招，她竟然有人在綠側翼Line群組裡面，那個群組一拉開，就知道697個有哪些人，這都可以查出來。搞不好徐巧芯有697人的名單。而且徐巧芯提告的20幾人，有轉傳的，高雄的林智群律師就在罵，這些人做事這麼不小心，怎麼可以露文件。但竟然沒有人譴責這件事是不道德的事。