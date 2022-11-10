一名女網友翻出46前的收據表示，爸爸在民國65年去台北國軍英雄館住了一晚，根據收據，一晚竟然只要新台幣7元，讓她看了驚嘆「以前的錢好大！」貼文也引起網友熱烈討論，不少人感嘆地說，以前買1根油條只要1元，現在錢變小了，又通貨膨脹，1塊錢幾乎什麼都買不到了。

一名女網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享，最近整理家裡翻出一張年代久遠的收據，爸爸民國65年去台北國軍英雄館住了一晚上，只見收據上載明，住1晚上只要7元，讓她忍不住感嘆「這真的是時代的眼淚，以前的錢好大！」

驚人價格引起網友討論，不少老一輩的網友跟著懷念起過去的物價，「民國72年，油條一根1元，菜包一個3元，肉包一個5元，現在物價漲了，薪水卻沒漲」、「那時台北市五花肉一斤30元，如今要180元」、「民國65年的時候，台北市八德路延吉街一帶的房子一間透天的只要30幾萬」。

不過，也有網友表示，乍看之下1晚7元好像很便宜，但不要忘了以前的錢很大，一般人每個月的薪資也不過幾百塊而已，所以還是要用比例來算，不能拿現在的錢比。