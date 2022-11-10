1名駕駛開車與62歲父親騎車載9歲女兒發生車禍，父親和女兒遭撞擊後疑似撞上分隔島，雙雙慘死。（翻攝畫面）

昨(9)日桃園市桃園區中正路發生死亡車禍，陳姓男子載著女兒放學時，疑似遭到休旅車追撞，噴飛撞到分隔島雙雙不治身亡；據了解，有目擊者看見，救護人員抵達現場後，先是將陳姓父親的遺體翻開，才看見陳男女兒是被壓在陳男遺體下面，車禍發生當下，疑似陳男迅速護住寶貝女兒。

據《ETtoday新聞雲》報導，這起死亡車禍有目擊者指表示，車禍發生時，62歲陳姓父親疑似有護住9歲女兒，救護人員抵達現場後，先是把父親的身體翻開，才看到女兒的遺體被壓在父親的遺體下面，救護人雖員立即搶救，仍回天乏術。

據了解，陳姓父親從事金融業，目前已經退休，因「老來得子」專責在家照顧9歲女兒，陳男也對女兒疼愛有加，父女倆相依為命；陳男另有妻子，目前已經分居，妻子相驗時也有到場。

陳男分居妻子也曾交代，要陳男親自接送女兒上下課，並且要開車才放心，然而陳男就是不聽勸，發生意外自己也不知道怎麼辦；她也說道當下接到學校打來電話，就感覺到出事了，她向老師追問「爸爸是不是騎機車」，老師則回覆「對」。

陳男分居妻住在中部，她也和陳男協議，女兒小學期間由陳男照顧，6年國小畢業後，再回到中部。沒想到她再也等不到女兒回家，也不知道後事怎麼處理。