新竹市長選舉已進入倒數計時，國民黨候選人林耕仁、民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹等藍綠白陣營，進行「三腳督」之戰。根據媒體一份「新竹市長您會投給誰」最新網路民調顯示，林耕仁以54.38％領先高虹安的28.40％、沈慧虹14.05％。

《NOWnews民調》7日起針對「如果明天就是投票日，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安、無黨籍黃源甫，您會投給誰呢？」進行網路民調，截至10日晚上11點44分，林耕仁以54.38％領先高虹安的28.40％、沈慧虹14.05％、黃源甫0.6％；2.57％網友還沒決定。

該民調也問到「如果明天就是投票日，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安三位，您看好誰當選呢？」52.57％網友看好林耕仁當選新竹市長，高虹安有31.27％網友看好，14.05％網友看好沈慧虹；2.11％網友沒意見。

「不論您會投給誰，整體而言，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安，您對誰的好感度最高？」林耕仁以53.40％領先高虹安的29.35％、沈慧虹14.22％；3.03％沒意見。

另外，該民調也問到「不論您會投給誰，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安三位，您認為誰最有能力擔任新竹市長？」54.38％網友認為林耕仁最有能力擔任新竹市長，9.31％選擇高虹安的支持，沈慧虹禍14.65％；1.66％網友沒意見。