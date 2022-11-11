新竹市長選舉已進入倒數計時，國民黨候選人林耕仁、民眾黨高虹安、民進黨沈慧虹等藍綠白陣營，進行「三腳督」之戰。根據媒體一份「新竹市長您會投給誰」最新網路民調顯示，林耕仁以54.38％領先高虹安的28.40％、沈慧虹14.05％。
《NOWnews民調》7日起針對「如果明天就是投票日，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安、無黨籍黃源甫，您會投給誰呢？」進行網路民調，截至10日晚上11點44分，林耕仁以54.38％領先高虹安的28.40％、沈慧虹14.05％、黃源甫0.6％；2.57％網友還沒決定。
該民調也問到「如果明天就是投票日，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安三位，您看好誰當選呢？」52.57％網友看好林耕仁當選新竹市長，高虹安有31.27％網友看好，14.05％網友看好沈慧虹；2.11％網友沒意見。
「不論您會投給誰，整體而言，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安，您對誰的好感度最高？」林耕仁以53.40％領先高虹安的29.35％、沈慧虹14.22％；3.03％沒意見。
另外，該民調也問到「不論您會投給誰，國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹、民眾黨高虹安三位，您認為誰最有能力擔任新竹市長？」54.38％網友認為林耕仁最有能力擔任新竹市長，9.31％選擇高虹安的支持，沈慧虹禍14.65％；1.66％網友沒意見。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。