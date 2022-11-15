知名直播主連千毅的愛將長瀨昆妮有「日文女神」稱號，她有張精緻臉孔和像芭比娃娃一樣前凸後翹加長腿身材，為她在IG引來22萬粉絲追蹤。最近連千毅開直播，邀長瀨昆妮吃鍋，可見她一身開洞細肩帶緊身短裙上身，大秀事業線，眼尖網友還發現她右胸前出現謎之凸點，紛紛暴動求特寫。

長瀨昆妮先前因參與連千毅直播走紅，今年初卻傳出兩人大吵，5月時連千毅突然在直播鏡頭前暴走，讓長瀨昆妮含淚離開鏡頭前，之後還在發文中刪除了「連千毅愛將」標籤，意有所指說：「在意妮的話，就會在意妮的話」，但不久後兩人又上演兄妹大和解，還拍了搞笑的微電影，正式宣布和好如初。

長瀨昆妮9月時一度疑似宣布有新男友，她上傳自己到餐廳的照片，寫下：「我最近變重了，因為心裡多個你」，「我的願望很簡單，希望每晚不孤單」，而桌上蛋糕還寫下：「週年快樂」，疑似正和男友慶祝，事後她才修改文案，解釋說：「慶祝直播生活滿1年啦」，讓粉絲鬆了口氣。

近日，連千毅因涉及NFT詐騙被捕，交保後行事風格低調了不少，最近久違開直播邀來愛將長瀨昆妮與一位「仁武田僑仔」在高雄仁武的一間餐廳用餐，一開始眾人開心向鏡頭打招呼，直播開始後不久，有網友發現長瀨昆妮疑似激凸，紛紛留言要「仁武田僑仔」把手移開，引來超過10萬名網友圍觀，但細看發現應該只是衣服設計摺痕罷了。