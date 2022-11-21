汪小菲今（21）日遭媒體爆料，於3月份大S與具俊曄宣布結婚後，就沒再履行離婚協議上支付大S生活相關的費用，積欠超過500萬元，大S決定向法院聲請強制執行，而法院也已核發扣押命令。對此，汪小菲在微博一連串爆氣怒嗆大S，隨後S媽接受媒體採訪時，也坦承收到汪小菲媽媽張蘭的辱罵微信留言，而汪小菲竟再度發文表示「罵你沒毛病」令外界相當傻眼。

汪小菲的媽媽張蘭稍早於抖音開啟直播怒嗆「別把我逼急了，爆出來她就是真的粉身碎骨了，看看她到底是一個什麼貨色！」強調自己跟兒子汪小菲行得正、也沒做錯事，不怕被攻擊，下一秒又開嗆「人雖然什麼話，都沒說話，但你想想是誰給媒體這些材料，家醜不可外揚，多狠啊！你看這人。」接著又用微信留言給S媽，「人身攻擊半小時」大罵徐家人，再度於網路上掀起熱議。

汪小菲隨後也轉發台灣媒體的新聞到個人微博上，再度發文怒嗆「就罵你了，罵你沒毛病」承認張蘭辱罵徐家人一事，之後又接連發文「思諾思是什麼東西，就是喝酒哭加直播，要不然就是起不來，根本動不了，我不知道啊，十年了，我飛了七百趟，不想說。但是今天給我惹急了再逼逼，尤其是小S，再逼逼一個我就檢舉你，我也不怕，明天我回臺北。」

但根據目前大陸官方的防疫規定，想要飛出大陸有些難度，因此不少網友看到後紛紛表示「回去記得把床墊一起帶回來」、「收復台灣、蕩平徐家、活捉光頭」、「中國人不騙中國人，明天你必須回」、「小菲哥明天記得開直播」、「小菲哥你明天回台北穎穎姐陪你去嗎」、「記得把床墊揹回來」、「不要再發瘋了，穎穎又要罰你錢囉」、「汪小菲這語言水平還是別教娃了」、「記得做完核酸再去，順便看看他們有沒有連夜換床墊」、「為啥每次吵架倒霉的就是小S」再度引發熱烈討論。