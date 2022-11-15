藝人羅志祥（小豬）在本月12日於高雄巨蛋開唱，但卻傳出他差點掉落升降台的意外，不少人還質疑他是故意製造的橋段，在網路上引起熱烈討論。對此，羅志祥14日也於臉書上公開事發當時的影片，並驚呼「差點就芭比Q了」再度掀起熱議。

小豬日前於高雄巨蛋演唱會上，驚傳他險些從深度180公分、將近2公尺的升降台上摔落，右小腿脛骨也因此撞傷腫起來，第一時間他曾痛到趴在地上無法唱起，但為了完成表演仍強撐起身體繼續跳舞，後續還痛到連唱慢歌時也頻頻抽痛，只能靠吃止痛藥撐完全場。當時人在後台的羅媽看到後擔心到哭了出來，導演也不斷詢問要不要暫停，但小豬仍堅持一定要唱完，敬業的表現令不少粉絲相當佩服，卻也吸引網友狂酸他自導自演，想要藉此洗白。

對此，小豬在昨日於臉書粉絲團上PO文，表示「再看一次影片，真的覺得好險我手有撐住，工作人員也很快的把升降升起來，不然真的就完了～完了～完了～芭BQ了」文末他也要大家放心，目前他的腳已經沒事，正在慢慢消腫中。而影片中，可以看到小豬帥氣登場後開始唱跳，下一秒就被升降台絆倒，但他仍趕緊站起來繼續跳舞，證實這並非他故意設計的橋段。

李佩甄、小鐘、黃鐙輝等演藝圈好友們看到影片後，紛紛跳出來表示「一出場就看到你跌倒了，你還能跳完全場真的給你掌聲鼓勵」、「亞洲舞王的意志力」、「超痛的，那個地方我撞過我完全感同身受！還能繼續跳完整場令我對您的景仰有如滔滔江水延綿不絕好比黃河氾濫一發不可收拾」。