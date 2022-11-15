花蓮兩潭自行車道，橫誇4個鄉鎮，沿途更經過許多知名風景區，因今年颱風導致護欄損毀，目前已重新安裝仿木欄桿，預計於12月中旬完工。另縣府觀光處並已辦理海濱公園臨海路段鋪設彩色自行車道示範路段，年底發包，預計明年5月完工，讓遊客及單車族都能來此運動休閒。

疫情趨緩，戶外旅遊已成風潮，知名花蓮「兩潭自行車道」，全長約46.193公里，橫跨新城鄉、花蓮市、吉安鄉及壽豐鄉4個鄉鎮，串連七星潭、鯉魚潭等由海岸線連接至花東縱谷的線路，沿途更是利用海堤、廢棄舊鐵道、田園鄉間等道路，並連結白鮑溪自行車道，已成自行車愛好者騎乘率最高的自行車道。

縣府觀光處長張志翔表示，日前花蓮降大雨，受颱風外圍環流，兩潭自行車青山段及白鮑溪段，沿途護欄損毀嚴重，縣府會勘後發包，目前已重新安裝仿木欄桿，12月中旬完工。他也提到，正積極爭取經費，辦理海濱公園臨海路段鋪設彩色自行車道示範路段，明年5月就可完工。

觀光處說，近2年已向交通部觀光局及公路總局申請近5千萬補助經費，辦理兩潭自行車道修繕計劃，以提升整體的安全性及民眾騎乘的舒適性，此外，花蓮縣「兩鐵自行車道」可由火車站的自行車道出發轉接，行經美崙山畔的美崙溪至北濱公園海灘，也能讓自行車騎士感受在地的自然人文生態景觀。歡迎遊客到花蓮享受「兩潭」、「兩鐵」騎乘樂趣。