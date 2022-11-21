近日宜蘭縣五結鄉種鴨場及台南四草濕地野鴨排遺檢出新型H5N1亞型高病原性禽流感，其中宜蘭種鴨場更是全台首例爆發H5N1的家禽場。農委會表示，現有水禽舍多為開放式，很難和野鳥、候鳥區隔，預計明年會和行政院申請經費執行禽舍的改善。

為因應H5N1疫情，種鴨場已由宜蘭縣動植物防疫所執行3周齡至104周齡種鴨計5010隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作；濕地野鴨部分，由台南市動物防疫保護處執行區域環境消毒及周邊禽場監測。2022年迄今，確診及撲殺禽流感禽場案例計27例（陸禽21場、鴨4場、鵝2場）。

根據防檢局統計，此次種鴨及野鴨案例其病毒均為2.3.4.4b分支H5N1亞型高病原性禽流感病毒，但兩者之血球凝集素（HA）基因片段序列相似度僅97.8％，親緣分析亦顯示病毒核酸序列分別相近於2021至2022年2.3.4.4b分支下的兩病毒群，初步判定宜蘭種鴨與台南四草野鴨檢出H5N1病毒為2獨立事件，並無分子流行病學關聯。

農委會副主委黃金城解釋，和現有H5N2不同的是，H5N2在鴨子身上通常不太會有症狀，但鴨子在感染H5N1後也會有明顯症狀與死亡，而只要是高病源性情流感，對雞的致病力都很強。

黃金城說，現在針對宜蘭、花蓮、西海岸的禽場都有做監測，至於可能傳播的途徑，推測是候鳥夏天在西伯利亞都混在一起，秋冬遷徙時將禽流感帶進過冬的國家，至於如何傳進種鴨場，一來是候鳥直接接觸到種鴨場，二來是候鳥在水塘排遺，結果白鷺鷥、麻雀等被感染後又到養鴨場所致，而目前國內的措施只有撲殺一途。

黃金城說，國內的禽舍很多還是開放式養殖，很難做到與野鳥、水禽阻隔，除非都是室內密閉式養殖才有可能，明年度農委會將和行政院申請經費執行禽舍得改善，但大多水禽養殖業者都不願意把禽鳥關在室內，這是要積極溝通的部分。