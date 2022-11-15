天后闆妹（左）家的豪華裝潢，讓王思佳忍不住追問缺不缺員工。（圖／TVBS提供）

TVBS數位節目《玩美研究室》由「王美」王思佳主持，她在日前造訪天后闆妹位在台中的百坪豪宅，今（15日）播出的下集節目內容更是精彩，買精品包一律包色的闆妹，在餐桌上擺滿價值千萬元的精品盒子，邀請王思佳一起開箱，王思佳看了笑說：「以後酸民要罵我前，都會先想到闆妹，他們就會嘴軟。」

見到許多限量款的包包的王思佳邊開箱邊尖叫，闆妹笑說：「妳小聲一點，我老公在外面，他會生氣，我現在邊開手邊發抖。」開箱最後王思佳拿起一團緞帶笑說：「網友們，你們自己算算看我開了多少箱，這才叫做真正Rich。」

兩位「盤子王」的組合也大受網友討論，首集網路觀看次高達86萬。天后闆妹首度曝光台中的豪宅，從客廳的沙發要價30萬元，20萬元的85吋電視及訂做的加大型沙發，奢華的程度讓網友都驚訝，最令王思佳大開眼界的是，主臥房的大門，居然有指紋密碼鎖，讓她不忍問：「妳還有缺員工嗎？」

闆妹的好品味讓王思佳讚賞，闆妹則說自己私生活滿低調的，剛開始接到《玩美研究室》的邀約有點抗拒，但因為很欣賞王思佳，所以答應節目首次開箱自己的家。王思佳也喊話要多學習別人好的地方，才有更加向上的力量。《玩美研究室》每周二晚間9點於YouTube頻道《女人我最大》播出。