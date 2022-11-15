台灣邁入高齡化社會，人生終點站成了必須正視的議題，高雄市政府社會局為了讓專業人員及社會大眾更加了解高齡者面對死亡的議題，委託高雄醫學大學承辦「高雄市老人研究發展中心」，今日舉辦「強化高齡者生死教育」研討會，邀請大專院校及民間團體專家學者來講述高齡者生死教育，提供大家不同面向的思考。

今日與會包括國立高雄師範大學教育學系教授張淑美、南華大學生死教育學系副教授陳增穎及萬事達全生命規畫顧問有限公司生命禮儀規畫師曹聖宏等人，就「生命歷程回顧生死學之初探」、「靈性陪伴與悲傷關懷」、「喪親的心理調適」和「生命終點臨終照顧」等議題分享與討論。

張淑美表示，應以坦然且正確態度面對生命的終點；陳增穎以分享親人離世後，高齡者如何繼續往後的生活及處理內在的情緒，曹聖宏分享如何規畫自己的身後事及選擇入土為安的方式，可以讓自己在人生最後道路，選擇一個體面的方式跟這世界告別。

社會局長謝琍琍表示，高雄市截至今年10月底，老人人口49萬5021人佔全市人口18.18％，高雄市除積極布建老人社區關懷據點及各項長照服務，讓長輩在地安老外，如何引導高齡者面對老化甚至是死亡之議題，也是越來越重要的議題。

此外，如何讓生命的最後路程過得平穩，讓家人安心，可以事先為自己做規劃，和家人討論身後事的安排，今天的研討會從生死學、靈性陪伴及臨終照顧學多面向來探討和分享，希望提供大家有更多不同的思考。

社會局表示，高雄市老人研究發展中心成立於1997年，每年不定期辦理大型研討會及書籍、電影講座活動供市民朋友參加，更提供有老人議題相關之圖書期刊、影像資料及史料供有興趣的市民借閱。

另每年不定期邀請產、學界專家學者集思廣益，就老人相關議題進行焦點團體討論，期為新興議題或政策提供建議，作為未來老人福利制定之參考，對今日的研討會議題有興趣的市民朋友也可透過高雄市老人研究發展中心YOUTUBE觀賞研討會精彩討論實況。