大陸吉林省有名女子，因2年前老公在一場車禍意外往生，她1個人帶著孩子邊工作邊幫去世的老公打官司，將她視如己出的婆婆，幫她介紹小兒子，也就是老公的弟弟成為對象，要2人試著交往，若有緣成為夫妻，沒緣分還是一輩子親人；她與小叔交往後，在日前也去結婚公證，也謝謝小叔對自己的貼心體諒，也感謝婆婆改變她與孩子們的命運。

綜合陸媒報導，吉林省有名女子嫁給老公將近10年，豈料，2年前老公因車禍意外往生，這2年期間，她帶著小孩搬回娘家，不忍留在夫家，她邊工作邊準備資料為去世的老公打官司，不過她的婆婆不忍媳婦吃苦，對她視如己出，也為了要幫大兒子守住一個家，於是，決定幫她介紹對象。

然而，這對象竟是最小的兒子，她的婆婆表示「男未婚，女喪偶，希望2人能以戀人的身分常是相處看看，若合得來再進一步發展」，但婆婆也對她說，若合不來就表示2人沒有夫妻緣分，但可以成為一輩子的親人。

人妻2年前因為老公車禍意外過世，在婆婆的牽線下，她與小叔開始交往，2年後成為夫妻。（翻攝自微博）

於是，女子做出選擇，為了成全婆婆的心意，也要給小孩完整的家庭，願意先和老公弟弟常是交往談戀愛，也歷經過其他人的酸言酸語，但是婆婆也安慰她，「日子是我們要過的，幸不幸福心裡有數，嘴巴長在別人臉上，要怎麼說隨他去，但過好自己的生活就好，別理會他人」。

女子和老公小3歲弟弟交往後，2人日前也結婚公證，一同看新房子，對於小叔她表示2人在交往過程期間非常甜蜜溫馨，對方也與自己的孩子相處得很融愉快，對自己也十分寵愛，不僅回家會幫忙做飯，還會幫忙幫腿按摩非常貼心。

女子也感謝婆婆，並提到當年面臨老公過世後，婆婆願意做出這樣的安排，改變她與小孩的命運，也將婆婆視為一輩子的媽媽。

文章一出，網友紛紛留言表示「人總是向前看，這樣的結合對孩子最好，心裡不要太陰暗」、「婆婆很聰明，不然媳婦把孫子帶走，以後想見一面就難了」、「我朋友家也是，2人創業有成，但因老婆去世，丈母娘要求取小姨子，過了好幾年，2人過得很好」、「2年就結婚，還是和老公弟弟，只能說...年輕人真會玩」、「孩子叫叔叔變爸爸」。