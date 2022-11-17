影后林青霞受疫情影響至少4年沒回台，今天她將與張震在台北101大樓出席精品開幕剪綵活動。恰巧一年一度金馬盛會將於19日登場，據知她此行旋風回台，不會出席金馬盛會，不過她12月初將再回台為第4本新書造勢，影迷及書迷們屆時就能近距離一睹巨星丰采。

非常喜歡台灣小吃的林青霞，這趟回台終於有機會打打牙祭，她昨中午裝扮休閒、戴著CELINE品牌的綠色軍帽，特地到民生社區一家知名的擔仔麵店品嘗虱目魚等美食，她心血來潮，還請老闆讓她自己下廚煮麵吃，「寫作之後對任何事都有好奇心、有興趣，很接地氣，這種腳踏實地的感覺很好」。為了今天在鏡頭前展現美麗樣貌，她笑說昨晚沒吃，今天也只能吃2顆蛋的蛋白。

林青霞難得下廚，笑得樂不可支。（SWkit鄧永𠎀攝、林青霞提供）

林青霞煮麵有模有樣。（SWkit鄧永𠎀攝、林青霞提供）

林青霞近年熱愛在微博跟粉絲互動，昨回家鄉體驗當最美擔仔麵老闆娘後，便迫不及待在微博分享近照，她幽默寫下：「有誰想吃我煮的担（擔）仔麵？請舉手」，粉絲紛紛說：「我我我我」、「來遲了也請給我一碗麵」、「先嘗個味道！不好吃沒錢！但我可以以身相許」、「姐姐都會發九宮格了，太棒了姐姐」。

林青霞專注煮麵。（SWkit鄧永𠎀攝、林青霞提供）

林青霞戴口罩專心下廚。（SWkit鄧永𠎀攝、林青霞提供）

林青霞夾起麵條。（SWkit鄧永𠎀攝、林青霞提供）

林青霞開心體驗煮麵樂趣。（SWkit鄧永𠎀攝、林青霞提供）