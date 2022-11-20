藝人李妍瑾上個月大方認愛導演圤智雨，但交往不到一個月，李妍瑾昨（19）日深夜在社群發文表示自己恢復單身，更寫下：「史上最快終結篇」，對此，圤智雨也在IG上發文證實，也列出「五大罪狀」控訴李妍瑾。

圤智雨稍早在IG上發文，文中開頭直接寫下「分手李妍瑾！」隨後表示，最後選擇「圤智雨風」結束，並且有話要對李妍瑾說，當中包括不斷被李妍瑾公審，他表示，自己雖為公眾人物，但對方不該「寫文弄我」，且他先前上傳的照片影片皆有經女方同意「但妳呢，有給過我尊重嗎？」

接著，他透露曾私下勸女方不要在社群中與黑道要錢，但女方卻不聽勸，而他也直言「請問，如果今天黑道真的要弄妳，去妳公司找麻煩，妳平常不在公司，員工都女的十幾個，妳負責得了員工的安全嗎？」

另外，圤智雨也提到，女方因服用安眠藥都會發瘋，而他是個注重睡眠品質的人，對此，他寫道：「每天上演，妳有考慮過我跟狗狗們的睡眠質量嗎？波比跟BIBO都被妳踢下床過喔！」以及先前他腳受傷包成粽子一樣「妳還在哭爸我不跟妳愛愛，請問妳有看到我走路是拐的痛到爆吧」

最後，他也寫到不滿女方皆他塑造成小氣的形象「如果講彼此送對方的禮物，妳送我最貴的是妳賣的剪標的衣服，而我送妳的可以買幾十件妳送的衣服吧！」而他也向李妍瑾喊話「我一次講出我的抱怨，就是希望妳要去看醫生，不要搞到自己人不人鬼不鬼的」。