藝人大S（徐熙媛）和前夫汪小菲離婚一年，因汪小菲不想遵守離婚協議再度引爆爭議，昨(23)日大S親自發文撇清所有指控，雙方一來一往，引起兩岸廣大網友熱烈討論。大S在面對前夫家猛烈砲轟，依然保持風度發出聲明，眾多女星也在有感而發，「分手見人品」。

丁寧在臉書寫下2段話：「有些人是分手了之後，你才發現他這麼值得你愛。用盡餘生追回來！而有些人是分手後你才發現，早該踢掉他。」令網友聯想到最近的大S與汪小菲的時事。

女星何如芸也在此則貼文下方留言：「分手見人品」，按讚數已突破300，更有網友說「一針見血，真正有底氣的一方從不懼怕孤身一人也能勇敢再愛不害怕付出」、「分手才知卡到陰」、「兩者居然是同一人真的佩服敢愛敢恨，有些人，總是惦記著如果可以再續關係也好，但有些人，就是無條件永別也不想再見」

何如芸也曾經歷過離婚官司，也聘請過同位律師協助，她頗有感觸地寫下：「如果可以家庭美滿，誰願意破碎？華人對幸福的定義很狹隘，我們從小都在這樣的觀念裡被制約。」她也在Hashtag感嘆，「檯面下的讓步當真不足為外人道也」、「無論是和解或是宣戰都是不堪回首的經過」，她也在留言區補充，自己不會選邊站，「肯定的是，彼此都有心碎的地方」。