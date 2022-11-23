「韓國瑜支持2號饒慶鈴！」台東縣長饒慶鈴今(23日)在生日當天進行車掃行程，高雄市前市長韓國瑜與「民歌之父」胡德夫一同到場為她慶生。她感謝好朋友風雨中為她助選，更謝謝鄉親無畏風雨熱情相挺，縣長支持2號饒慶鈴連任、台東市長票投2號陳銘風，縣市連線、台東大步向前邁進

饒慶鈴表示，選戰最後關鍵時刻，十分感謝大家的好朋友韓國瑜風雨中趕到台東為她助選，更謝謝鄉親無畏風雨、熱情相挺，縣長支持2號饒慶鈴連任、台東市長票投2號陳銘風，縣市連線、台東大步向前邁進！

「韓總在上一屆選舉也曾到台東為慶鈴輔選」，饒慶鈴說，4年來韓國瑜持續關心台東發展，也看到了饒慶鈴帶領下的台東，在社福、醫療、消防、教育、觀光、大型藝文活動都有全方位進步；「請鄉親相信慶鈴，我一定會繼續努力，讓台東更好！」

饒慶鈴說，今天剛好是她的生日，謝謝韓總、「民歌之父」胡德夫老師為她慶生，謝謝所有愛她的人及她愛的人，祝福大家每個人都平安快樂、爸爸媽媽及家人健康，饒慶鈴會和大家齊心協力打造台東更幸福！