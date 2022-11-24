面對逝去的愛情，有些人傷心欲絕，想方設法挽留；但也有人分手分得乾淨俐落，絕不苦苦糾纏。運勢網站「摘星工廠」點名摩羯座、水瓶座和牡羊座，分手不拖泥帶水，尤其水瓶甚至理性到讓人覺得近乎絕情。
▍摩羯座
摩羯座個性內斂，面對感情同樣如此，會比較克制自己的情感和舉止，很少會有脫序的行為出現。當一段感情走到終點，摩羯座並不會苦苦糾纏，也不會分得拖泥帶水，因為他們一定做出分手的決定，就代表是經過深思熟慮的，就算內心再不捨也不會吃回頭草。
▍水瓶座
水瓶座是典型的理性主義者，面對一段感情的消逝，他們會坦然接受分手的結局，不會被情緒擺布，也不會哭訴或是糾纏個沒完沒了。對他們來說，既然分手已經成了定局，再多的抱怨或計較都已經毫無意義，不如乾淨俐落的結束這段關係，讓事情趕快過去，生活回歸正常，但也因為這樣被人覺得十分絕情。
▍牡羊座
行動派的牡羊座十分愛面子，無論是自己提分手，還是被甩的一方，好強的他們絕對不會上演拖泥帶水、苦苦挽留的戲碼，因為對他們來說，這樣的舉動有損自己的尊嚴，場面也會搞得相當難看，倒不如痛快結束掉這段關係，俐落轉身才帥氣。
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