九合一選舉明投票，各候選人告急聲不斷，甚至出現各種奇怪操作或傳聞，讓不少初次參選新人壓力山大。參選台北市中山大同區市議員的國民黨發言人柳采葳，上午在國民黨台北市長候選人蔣萬安妻子石舫亘陪同掃市場時，也忍不住落淚。

柳采葳表示，自己是國民黨在中山大同區提名的唯一一席女性市議員候選人，如今選情告急，很擔心因自己讓國民黨在該區少一席市議員席次，上午看到石舫亘選前最後一天還特別陪同到市場拜票，「女生挺女生」，一時間才眼淚潰堤。

柳采葳說，石舫亘願撥冗相挺，掃街現場還給予溫暖擁抱，讓她感受到無比溫暖，她能更有勇氣，更堅強繼續再戰。

柳采葳也在臉書還原，她雖始終認為哭代表軟弱，原本在這次選舉已告訴自己不要再因任何人事物落淚，但早上在市場發生一些事，讓她感受到委屈跟難過，也因此再看到石舫亘特別相挺時，才忍不住落淚，「新人真的不容易」。

柳采葳也提到，上午也告訴石舫亘，一定會守住蔣萬安本命區「中山區」，明天要一起迎向勝利。