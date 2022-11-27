金曲歌王曹格和造型師愛妻吳速玲結婚14年，共同挺過曹格酗酒鬧事、分居、離婚等傳言，26日最終仍結束婚姻，而與吳速玲頗有私交的藍心湄，在3月時即被曹格點名砲轟「不要帶我老婆出去認識男人」，如今她被問及此事，感性說道其實早就知道他們在談離婚，感嘆「他們一路走來也夠辛苦了」。

根據《三立新聞網》報導，藍心湄說她早已知情兩人在談離婚，16日生日時有見過吳速玲，便關心夫妻倆的狀況，吳速玲則回說「有啦有在談了，就大家心平氣和」，而且吳速玲當天的心情還可以，猜想「可能她不想讓我們擔心吧」，藍心湄忍不住感嘆「他們一路走來也夠辛苦了」，她不了解他們的相處狀況，但強調他們在一起時很有得聊，應能成為彼此的朋友、知己。

曹格9月起便常在社群PO文抒發情緒，寫下：「好看嗎？喜歡看別人的痛苦嗎？」，上月底還曬出昔日親吻吳速玲的身影，悲痛喊話「我再也不在乎了」、「我走不是因為不愛妳，是因為我太愛妳」，26日吳速玲就宣布離婚，說道「在婚姻的後半段，彼此常帶著無法理解對方的態度生活」，「沒有誰對誰錯，這段婚姻我們一起努力過，14年在彼此人生的經歷中是無法抹滅的」，並表示兩人退回最初的關係，能夠更加理解對方，並請外界給予必需的隱私和空間。

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