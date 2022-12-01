上週英王查爾斯在白金漢宮舉行登基後首次國宴，在那接見南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）和第一夫人莫采佩（Tshepo Motsepe），被外媒以頭條報導的反而是凱特，頭戴黛妃生前最愛的劍橋情人結王冠、一襲雪白鑽石禮服驚艷全場，傳出會後查爾斯竟酸葡萄心理，對她搶走風采感到不滿。

英媒《每日郵報》編輯伊登（Richard Eden）日前獲邀上節目《皇室秘辛》（Palace Confidential）專訪提到，查爾斯經歷前妻黛安娜的風采，好不容易坐上大位擺脫「黛妃前夫」的陰影，但大家還記得他被宣布成為新君王的那天，儘管那刻象徵該國歷史新篇章，隔天各大媒體頭條卻是王室F4合體現身溫莎外與民眾會面。

國宴上凱特美的犯規，從頭到腳貴氣單品都能成為話題，最引人注目的莫過於和黛妃的連結，從王冠到耳環，當然胸口配戴的女王肖像胸針，也是表達對她的敬重與思念。(圖/美聯社)

而此次國宴是查爾斯登基後第一次舉辦，對他來說意義重大，從畫面可以看到會上氣氛和諧，國王的演講逗樂所有賓客，大家笑得合不攏嘴。只能說都怪媳婦美的犯規，從頭到腳貴氣單品都能成為話題，最引人注目的莫過於和黛妃的連結，從王冠到耳環，當然胸口配戴的女王肖像胸針，也是表達對她的敬重與思念。

伊登說道：「我認為他已經習慣了，不是嗎？而且敢肯定的是，國王一定非常不服..」強調查爾斯非常上相也英俊，但人們更想看到凱特戴上最高貴的珠寶，就像黛安娜還在世時一樣。