吳映潔（右）晉升摔角前輩，指導摔角新手林依晨（左）。（滿滿額娛樂提供）

曹蘭（左）與那維勳在電影中是傳奇摔角冠軍。（滿滿額娛樂提供）

林依晨經紀人周美豫首執導筒的電影《女優，摔吧！》，在首部作品也力邀林依晨客串一角，演出藝名為「木木一層」的摔角選手，接受片中前輩夏于喬跟吳映潔的教學指導。起初林依晨聽到「木木一層」就笑了出來，原來是取自她名字的諧音，是自己替自己取的摔角選手藝名。

林依晨透露自己在籌備期間就看過劇本了，「看似兩個完全不搭嘎的職業（女優跟摔角選手），各自被貼著不同標籤，強弱的界定似乎也不像表面上看到的那樣，讓我覺得好有意思。」也大讚每位演員都為了電影努力練習與增重，拍攝期間更是親自上場撲摔打扛撞，相當熱血。

林依晨表示自己有幫角色設定是暴衝型，僅是單單愛看摔角比賽所以興沖沖跑去報名受訓的新人，電影中夏于喬和吳映潔可能也有點壓力要怎麼應對，因為就是非專業人士自以為勇猛的衝撞感。

為了支持自己經紀人周美豫的電影《女優，摔吧！》，林依晨包場力挺外也不忘做公益，特別包場台灣各個縣市各一場來邀請社福團體觀影，林依晨透露當時知道電影的類型是會令人紓壓同時也有感動的勵志劇情時就有這個想法，認為不管是服務的對象或是或社工，平常的身心壓力應該都滿大的，希望藉由這一部熱血又激昂的電影，讓大家稍微放鬆一下心情，周美豫導演聽到後表示非常感動，「因為我以為她是包一場，結果是全台灣走透透的包場，她訊息我時我眼眶都泛淚了。」