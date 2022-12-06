一名女網友大學畢業後到某間小公司上班，被要求穿公司女生制服，白襯衫與超短窄裙，上班第一天她就被男同事搭訕，之後就在一起，她與男友會在公司樓梯間、廁所偷偷嘿咻，但她發現每次嘿咻時，對方的GG時大時小，原以為是天氣因素，沒想到她一到對方家中，才驚覺「對方是同卵雙胞胎」。

該女網友在Dcard發文，她大學畢業後到某小公司工作，公司要求統一穿制服，是白襯衫配超短緊身裙，還要搭配黑絲襪，公司內只有5個男生、2個女生，第一天上班時她就被一名男同事上前關心，對方之後幾乎每天下班都會找她，也會偷摸她大腿，久而久之2人走的更進，下班會一起吃飯，雖然未真正在一起，但他們在外人看來就像情侶。

某次公司聚會，她因為喝酒與該男同事住在摩鐵一晚，當晚就發生關係，之後2人會趁公司沒有人時，在大樓樓梯轉角嘿咻，或是一早在廁所做，但她發現每次做時，對方的下體有時很大，有時很小，原以為是受天氣冷熱影響，直到某次她到對方家中，才發現對方是同卵雙胞胎，她一問之下，對方兄弟才坦承都與她做過，原來兩兄弟會輪流到公司上班，同事們也都沒注意。

該女網友相當氣憤，後來就提出辭職，發文分享「各位遇到同卵雙胞胎真的要謹慎觀察，免得像我這樣笨到被這麼多人玩」；其他網友留言「我想，你生氣的點不是雙胞胎，而是忽大忽小吧」、「輪流上班意義在哪啊，薪水也不會乘以2」、「很奇特經驗，知道被騙的當下，肯定很氣的，這世上真的是無奇不有」。