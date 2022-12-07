有「性愛教官」之稱的兩性專家欣西亞，平時敢寫敢聊男女私密問題，加上不時在社群分享日常生活，臉書吸引超過70萬人追蹤，6日她發文透露搭捷運時，突然頭暈想坐下，沒想到座位被長輩拿來放東西，經開口要求還被無情拒絕，讓她直呼「我以後會盡量避免跟長輩商量或交涉，不認識的更不可為」。

欣西亞6日在臉書指出，她5日上捷運後感到頭暈目眩，相中的座位卻被老人拿來當置物架，於是厚著臉皮詢問：「不好意思，你東西可以拿起來讓我坐嗎？」，沒想到坐在另一側的妻子回：「但是這袋東西很重耶」，當下欣西亞明白過來，東西很重完全可以放地上，這麼說就是不願意把東西拿開的意思。

不過，由於欣西亞那時身體太不舒服，就用嘴巴告訴對方：「不好意思，但我身體不是很舒服，座位要放東西可以，但這一小部分拜託讓我坐」，想不到才一坐在椅子邊邊，老人的妻子立刻責怪她：「小姐妳不可以這樣，妳這樣會壓壞我們的東西」，所幸此時對面的博愛座空出位，她才得以稍作休息。欣西亞回想起此事，不禁大呼：「我的老天爺！本人的屁股連座位的一半都沒坐到，遑論去擠壓到他們的東西」，直言「(他們)不願意給我方便。」

對於這次搭捷運佔位事件，欣西亞坦言記取教訓，不再跟有些老人商量或交涉，貼文曝光後，網友也紛紛提出意見：「很過份，有些長者就是這樣，很不可取，不值得尊敬」、「跟她說，椅子是拿來坐的！」、「你就一直咳嗽，他們就會閃了」、「有些老人家言行擧止真的不可理喻，非常自私自利~」、「不是老人很壞，是壞人變老了！拍拍」。