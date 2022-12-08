花蓮家扶中心每年春節前夕都會發起暖心套餐認購活動，讓弱勢孩童與家庭能吃頓好的年夜飯，今年預計募集1850份暖心套餐，不過目前仍有6成缺口，盼大眾能給予支持。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆春節除夕夜是家戶慶團圓、迎新春之日，因此餐桌菜色相當豐富，不過有些弱勢家庭因經濟困頓，僅能簡單料理來溫飽肚子，因此，花蓮家扶中心每年春節前夕都會發起暖心套餐認購活動，讓弱勢孩童與家庭能吃頓好的年夜飯，今年預計募集1850份暖心套餐，不過目前仍有6成缺口，盼大眾能給予支持。

佩佩（化名）一家9口的經濟來源，主要來自父親在邊坡峭壁施工的收入，因家庭人口龐大，這份收入無法平衡生活、教育等開銷，因此佩佩一家平常飲食都是簡單帶過，且每到年節時刻，她也期待看到家扶中心社工送來的熱騰騰年菜，讓辛苦整年的父親，與在家照顧2個妹妹的母親，可以好好休息、吃飯。

家扶中心表示， 目前受扶助的1808戶家庭、3269人中，有8成家庭是一個人養家，其中6成的家庭全戶每月工作收入未滿2萬5000元，要度過溫暖喜慶的春節相當困難，所以為家庭募集暖心套餐，是家扶每年歲末的重點工作，透過年菜經濟受扶助及兒少保護的家庭都有年菜或年貨可用，減輕家裡的負擔。

家扶中心指出，今年《傳愛過好年 暖心套餐認購活動》募集1850份暖心套餐，目前仍有6成缺口，希望大家能一起響應，每份「暖心套餐」認購金額為1000元，如想認購支持者，可至郵局劃撥，帳號06400301，戶名「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會花蓮分事務所」（註明：暖心套餐），或至花蓮家扶中心認購（花蓮市中興路75號），另可電洽03-8236005花蓮家扶中心，或至臉書查詢相關訊息。

家扶中心主任施政延說，每年歲末，大家都希望有個好的結束與開始，特別是近年隨著疫情起伏，大家的生活都受到影響，所以中心也希望生活辛苦的家庭，在努力度過每個困境後，也有機會好好地休息、好好吃飯，再次充滿力氣迎接新的一年。