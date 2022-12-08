即起至2023年5月30日，持宏匯廣場8F Zepp New Taipei活動票根，可免費參加應援Bar限量活動。（2022城市巨響音樂節提供）

SOGO復興館ESTEE LAUDER夢幻心願奢華迷你脣彩組，優惠價2000元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館WEEKEND MaxMara WKND假期系列針織衫，推薦價1萬7100元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館SABON幸福饗宴明星三部曲禮盒，推薦價1880元。（SOGO提供）

新光三越MAISON CHRISTIAN DIOR 2022迷你蠟燭3件組，推薦價5300元（台中中港店）。（新光三越提供）

新光三越扣1萬點skm points兌換「Aida米蘭傳統帕內朵尼麵包／Iris巧克力與西洋梨風味帕內朵尼麵包」限量1000份。（新光三越提供）

看好耶誕交換禮物、派對穿搭採購潮，百貨推出耶誕季折扣7折起，網羅交換禮物最受歡迎的香氛香水、兒童玩具禮盒、甜點蛋糕、輕奢精品、美妝倒數日曆等；而百貨除了必備的夢幻耶誕樹外，更重磅推出「極地動物展」，迅速成為網美打卡點之一，為耶誕佳節增添趣味。

SOGO百貨台北店即起推出「MERRY CHRISTMAS Winter Sale 7折起」，12月15日至25日在SOGO App扣200點，可兌換100元耶誕電子購物金。耶誕禮物預算從1000元內的禮品，到超過萬元的輕奢精品，包括交換禮物不踩雷的香氛香水、小朋友最期待的玩具禮盒，及耶誕聚餐餐廳合菜、應景的甜點蛋糕等，消費來店禮還有繽紛耶誕杯、kate spade托特包，及派對香檳杯組，滿足節慶各種需求。

另SOGO忠孝館也推出和風耶誕慶典，帶來耶誕老公公巡迴快閃；復興館於12月12日至25日有耶誕選物市集，集結多家人氣美食。

新光三越統計「2022最受歡迎耶誕禮物排行榜」，每年必搶的美妝耶誕倒數日曆，今年依舊登榜首，還有世足賽周邊商品、解封後的休閒旅遊服飾、耶誕限定的飾品、精品包款、香氛，及Apple最新商品等，都最受消費者青睞。另義大利獨家空運來台的帕內朵尼麵包，首波4000份已搶購一空，第2波也開放預購中。

新北宏匯廣場今年迎來「HANSA極地動物裝置展」，即起至2023年2月5日展出，開展至今每日吸引超過千名顧客，是網美打卡熱門景點，並獨家販售各式極地動物玩偶。宏匯廣場耶誕回饋季，即起至2023年1月4日，當日累計3000元贈300元、國際精品、3C、大家電指定專櫃單筆滿萬元贈500元；消費累計滿1萬元贈星宇航空航點紀念杯。