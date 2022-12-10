港星劉嘉玲出道多年，演出許多經典電影作品，得到國內外許多獎項肯定，近期剛過57歲生日的她，昨（9）日她在臉書上曬出身穿深V緊身套裝的慶生照，不管是膚質還是身材都保養的相當好，可以說是打趴一票女星。

劉嘉玲昨（9）日在臉書發文感謝大家的生日祝福「滿滿的祝福，滿滿的愛！感謝你們」，更附上一張她身穿黑色深V玫瑰印花的緊身套裝，胸前深邃曲線一覽無遺，套裝貼身設計完美展現零贅肉的姣好身材，再搭配脖子上價值千萬的珠寶，看起來貴氣十足。

照片曝光後，需多網友紛紛留言祝福，都不忘稱讚她的好身材「身材太好了啦！」、「嘉玲姐保持佳態，身材依然一流！」、「女神就是女神」、「太美太高貴典雅大方不失時尚」、「超有氣場」。

劉嘉玲自1983年出道，1986年演出成龍獨立製片電影《扭計雜牌軍》知名度提升，之後演出多部作品演技有目共睹，曾獲得法國南特影展、金雞獎以及香港電影金像獎最佳女主角，1988年與老公梁朝偉相識後結婚，至今以愛情長跑三十多年。