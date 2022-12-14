入冬首個寒流周末來襲，不少人翻出保暖衣物備戰。一名男網友分享，媽媽挖出禦寒神器，讓他很好奇這個東西的功能，照片也引起網友討論，不少內行人秒懂說，這是懷爐，就是古早暖暖包，但比暖暖包熱超多，很好用，但也有人提醒，因為裡面有加燃油，溫度較高，因此比較不適合給小朋友用。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享，最近氣溫下降，某天早上老媽在家中櫃子裡面翻出一個禦寒神器，從原PO分享的照片中可見，是一個金屬銅色的圓形器具，還附有一個收納袋，看上去小巧可愛，但無法判斷使用方式。

貼文引起網友討論，不少內行人一看秒懂，直呼這是「懷爐」，簡單來說就是煤油版的暖暖包，使用方法很簡單，只要往圓形容器裡面倒入適量的油，與內裡的「觸媒」發生作用就會發熱。「老一輩的暖暖包」、「懷爐，以前我爸爸還在的時候，冬天都會用」、「以前的人的暖暖包」、「這個是懷爐，比暖暖包熱超多，很好用」。

另有網友大讚說，比起現在市面上常見的暖暖包，懷爐絕對暖很多，但也有網友指出，由於懷爐裡面要加油，發出來的熱度也較高，因此不太適合小朋友使用，而且如果使用的油是煤油或去漬油，發熱以後會飄出油臭味，導致衣服臭到不行，如果要使用建議用打火機油或環保去漬油。