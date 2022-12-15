被封為電眼女神、國光女神的許薇安擁有34E突出上圍及甜美臉蛋，還有170公分的高挑身材，先前捲入私密片外流風波的她，近來人氣更扶搖直上，近日她曬出自己吃火鍋的美照，可見她桃紅色西裝外套上身，露出超長事業線及北半球，乍看像是裡面沒穿，引來網友狂讚美人配美食。

許薇安擁有34E、24、35的超辣魔鬼身材，高中時期就出道當模特兒，還曾上過《國光幫幫忙》，更是人氣直播主，在該平台擁有約240萬粉絲追蹤，IG也有130萬粉絲。先前她傳出私密片外流疑雲，後來她澄清是要給粉絲的福利片提前外流，不是什麼外界遐想的給男友私密片手滑流出，她更霸氣說：「既然福利都流出去了，後面有影片自己看，有福同享，分享起來」。

未料，後來Line上又傳出疑似許薇安的性愛影片，對此，她發律師函解釋片中主角不是她本人，「我只想說...真的很羨慕那個女生身材很好」，並強調：「大家要記得多看看我的影片照片節目等等⋯下次外流影片才會知道是不是我本人喔，不要再沒求證就說是我本人了啦」，坦言因此被影響到心情，也希望網友不要再打擾她的家人跟朋友。

近日，許薇安受訪，分享自己的小資購物哲學，也透露私下相當敬業，工作時嚴禁自己遲到，前一晚就會把需要的穿搭物品準備好，最愛的打扮就是小可愛加上一件外套，而她就學時期其實是音樂才女，主修長笛副修鋼琴，因緣際會下成為直播主，受到家人的支持。近日她發文，寫下：「主持完西門町活動，立馬跑來吃我口袋名單」，並大讚餐廳清潔、美味、店員幽默度、CP值等等都滿分，而她露出的胸器更吸睛，粉絲則狂回覆留下一排愛心。