受到大陸疫情再起影響，國內醫藥界已開始擔憂原料藥供應不足，由於大陸為原料藥重要生產地，一旦因疫情導致供給斷鏈，恐影響國內用藥。中央流行疫情指揮官王必勝今天表示，目前國內口服退燒藥約還有10.6個月的原料藥庫存，產能不成問題，將持續監控大陸疫情對原料藥供應的影響。

王必勝指出，目前大陸因疫情再起導致口服退燒藥需求大增，其中以acetaminophen成分的指示藥品用量最兇，但此成分在國內有77張許可證，其中47張仍持續生產，總庫存有5400萬顆，約2.7個月的健保用量。

至於acetaminophen的原料藥，王必勝也說目前還有21316萬顆，若以疫情前的健保用量估算，還有10.6個月的庫存，此外另一款口服退燒藥ibuprofen指示藥品，國內也有14張許可證、9張持續生產，總庫存約91萬顆，約為1個月的供應量，原料藥也還有450萬顆，足以支撐5個月所需。

王必勝強調，目前國內退燒藥的原料與產能均無問題，將持續追蹤國際疫情發展，即早監控原料藥供應風險，此外也會請食藥署加速新增原料藥來源之審查流程，確保供應不中斷。