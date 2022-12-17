親綠單位近日公布2024總統大選民調，國民黨籍現任新北市長侯友宜大勝民進黨籍現任副總統賴清德。國民黨智庫執行長柯志恩17日受訪表示，希望侯這樣的支持度能夠繼續保持，「最好保持到真正的總統大選完」。

由於柯志恩被視為國民黨主席朱立倫黨務決策核心之一，柯對侯友宜支持度的正面期待，也可適度化解「黨內憂心朱、侯恐因2024總統大選提名權『一戰』將導致分裂、衝突」的疑慮。

此外，由於嘉義市長選舉與兩項立委補選仍進行中，國民黨中央對於2024總統大選提名作業期程仍未細部規畫。但柯志恩受訪也提到，國民黨的總統大選黨內初選都在5月。

柯志恩表示，侯友宜的民調一向都是非常高，這次新北市長選舉選票就可充分反映這樣的現實，但她還是要提醒，國民黨總統大選黨內初選都在5月，現在只是前一年的12月，到明年初選還有5個月時間，當中會發生什麼狀況難以預料。

柯志恩說，很高興侯友宜到目前為止，持續保持非常高的人氣，獲得全國人民非常大的一個支持度，但政治的世界瞬息萬變，希望侯這樣的支持度能夠繼續保持，最好保持到真正的總統大選完。