桃園永豐雲豹隊球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）18日未出賽，引起球迷不滿，截至21日為止，台北市已接獲9件霍華德未出賽相關申訴案。台北市主任消保官楊麗萍21日說明，台北市已與桃園市聯繫掌握最新進度及後續處理規劃，保障本案消者權益。

霍華德沒上場打球，引起爭議。桃園永豐雲豹總經理蘇翊傑日前已為此致歉，並宣告卸任。霍華德也在IG發文澄清，一切只想保護自己身體健康，不希望連三天上場比賽造成受傷，他更希望球迷要理解他想休息的心情，更重申對於球隊與隊友的全力支持。

即使蘇翊傑及霍華德紛紛致歉，仍有球迷不買單，已向桃園市政府消費者保護室投訴。由於桃園永豐雲豹隊隸屬的台灣運彩T1 LEAGUE公司登記地點位於台北市，亦有球迷向台北市政府申訴。

台北市主任消保官楊麗萍指出，台北市統計至12月21日止，已受理9件因霍華德未出賽相關爭議申訴案，本案桃園市預計邀業者說明，台北市已與桃園市聯繫掌握最新進度及後續處理規劃，兩市合作共同保障本案消者權益。