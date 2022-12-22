台北市第三選區立委補選，民進黨派出吳怡儂對戰國民黨的王鴻薇，根據TPOC台灣議題研究中心日前公布的吳怡農好感度，他從1.05降到0.26；王鴻薇則創下0.65、0.85、0.69的好感度高峰。名嘴李正皓表示，吳怡農的聲量崩了。

李正皓21日在《關鍵時刻》節目中表示，從民調顯示，王鴻薇現在勝吳怡農，現在連網路大數據，吳怡農看來也全面潰敗。

李正皓接著指出，像TPOC這種是網路數據，從好感度很明顯看出趨勢。吳怡農剛出來時，他的好感度是1.05，正面略多於反面，算是還不錯。可是問題是，吳怡農選了大概兩三個星期左右，好感度剩下0.32，壞是好的3倍以上。所以整個網路看起來，吳怡農的聲量是崩的。

李正皓指出，在該網路數據的文字雲中，有黑道、趙介佑、黃承國、趙映光，還有輕蔑目中無人、膿包、草包，沒有幾個是正面的。

李正皓接著指出，過去2020年立委選舉，吳怡農給當時國民黨候選人蔣萬安很大的壓力，就是吳怡農一站出來，就出現一大堆農婦、網路旋風。可是現在農婦只剩一點點，所以吳怡農在整個數據上，確實顯現是崩盤的。