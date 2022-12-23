雲林縣長張麗善介紹「追五分車甜蜜蜜」遊程，邀民眾到虎尾鎮進行深度文化走讀之旅。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾糖廠每年12月至3月進入製糖期，今年適逢2022年鐵道旅遊年，雲林縣政府推廣活文化資產，與台灣公益CEO協會合作推出「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程，2天1夜的深度文化走讀之旅，邀全台民眾來虎尾鎮體驗百年製糖文化、見證3鐵同框交通景點、欣賞虎尾五分車鐵橋光環境夜景。

虎尾鎮近年來積極推動觀光旅遊產業，不僅名列交通部觀光局的經典小鎮，今年虎尾鐵橋還與挪威奧斯陸國家博物館、高雄流行音樂中心，共同榮獲瑞士「LIT LIGHTING DESIGN AWARDS 2022照明設計獎」殊榮，鎮內的虎尾糖廠已有百年歷史，更是活生生的百年歷史現場。

雲林縣長張麗善表示，虎尾糖廠是全台唯二仍在製糖的糖廠、也是全台唯一還使用五分車載甘蔗製作「台灣本土二砂糖」及「虎尾糖」的糖廠，可說是台灣糖業「活的文化資產」，希望透過不同的環境規畫、走讀活動來轉型活化，逐步翻轉「雲林不好玩」的刻版印象，讓更多的雲林古蹟建築之美在全台民眾心中留下深刻印象。

縣文化觀光處處長陳璧君說，「追五分車甜蜜蜜」遊程，第1天探訪虎尾糖廠的製糖工廠、酒精槽，享用微醺餐桌虎糖風味料理，晚上入住糖廠公差宿舍感受歷史建築之美；第2天安排騎讀之旅，騎著「鐵馬」前往台灣最快的鐵道交通工具「高鐵」與最慢的「糖鐵」交會點，見證「3鐵同框」場景。

陳璧君指出，推出第3年「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程，因全台遊客及鐵道迷反應熱烈，今年共開出10梯次遊程，邀請民眾在虎尾糖廠製糖時期一起追五分車，進行一趟深度文化之旅，欲參加者可上網參閱活動網址。